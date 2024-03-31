Подмосковье 31 марта 2024, 15:19 Аэропорт Домодедово возобновил рейсы в Иорданию Аэропорт Домодедово

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Рейсы в Иорданию возобновили из Московского аэропорта Домодедово. Сегодня воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании Jordan Aviation из Аммана.

Управляющий директор «Домодедово Коммершл Сервисиз» Ирина Рябинина отметила, что аэропорт активно развивает международные маршруты, не представленные в МАУ.

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«Иордания — одно из таких направлений», — указала Ирина Рябинина.

В прошлых сезонах в Амман также совершались рейсы другой авиакомпанией. Для возобновления полетов была привлечена авиакомпания Jordan Aviation.

Планируется, что рейсы в Иорданию будут выполняться один раз в неделю.

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