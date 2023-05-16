16 мая 2023, 15:23
Аэропорт Домодедово поучаствовал в акции «Лес Победы»
Аэропорт Домодедово присоединился к ежегодной экологической акции «Лес Победы». Сотрудники воздушной гавани и жители округа посадили молодые деревья в память о защитниках Родины.
В минувшие выходные команда Минтранса Подмосковья также приняла участие в акции на главной площадке вблизи деревни Ельдигино в Пушкино. Сотрудники министерства высадили несколько рядов саженцев елей.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пригласил местных жителей принять участие в акции «Лес Победы». В этом году она прошла в Московской области в 10-й раз.
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Аэропорт Домодедово
Город Домодедово
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