Подмосковье 16 мая 2023, 15:23 Аэропорт Домодедово поучаствовал в акции «Лес Победы» аэропорт Домодедово

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Аэропорт Домодедово присоединился к ежегодной экологической акции «Лес Победы». Сотрудники воздушной гавани и жители округа посадили молодые деревья в память о защитниках Родины.

В минувшие выходные команда Минтранса Подмосковья также приняла участие в акции на главной площадке вблизи деревни Ельдигино в Пушкино. Сотрудники министерства высадили несколько рядов саженцев елей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пригласил местных жителей принять участие в акции «Лес Победы». В этом году она прошла в Московской области в 10-й раз.

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