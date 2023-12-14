Подмосковье 14 декабря 2023, 11:08 Аэропорт Домодедово опроверг данные об отмене рейсов и указал на некорректность сервиса с расписанием Unsplash

Читать 360tv в

Пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила о некорректной работе сервиса «Яндекс Расписания», который ранее предупредил пассажиров об отменах и задержках рейсов. По данным воздушной гавани, все запланированные полеты выполняются в штатном режиме.

«В настоящий момент в аэропорту Домодедово отмен и задержек рейсов нет. Воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы. Просим обратить внимание, что информация о статусе рейсов на сервисе „Яндекс Расписания“ не является корректной», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Реклама

Аэропорт Домодедово уже обратился к сервису для исправления некорректной информации. Пассажиры могут узнавать актуальный статус рейса с помощью онлайн-табло на сайте воздушной гавани или в мобильном приложении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам подробно рассмотреть обращения, поступающие по работе общественного транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».