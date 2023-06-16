16 июня 2023, 21:10
Аэропорт Домодедово обслужил более 300 тысяч пассажиров в праздничные выходные
С 9 по 13 июня аэропорт Домодедово обслужил 311 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Популярными направлениями летящих из Домодедова стали Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и Новосибирск. В список востребованных маршрутов попали Минеральные Воды. Всего трафик на российских направлениях составил 225 тысяч человек.
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Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались поездки в Анталью, Ташкент, Дубай, Ереван и Шарджу. Пассажиропоток на международных рейсах достиг 86 тысяч человек.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Аэропорт Домодедово
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