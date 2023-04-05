Подмосковье 05 апреля 2023, 18:17 Аэропорт Домодедово напомнил о сервисах для пересадки на рейс

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В аэропорту Домодедово работают сервисы, которые могут быть полезны при пересадке с рейса на рейс. Обычно пассажирам приходиться ждать слишком долго или, наоборот, времени не хватает.

Для пенсионеров и подростков, которым бывает сложно сориентироваться в аэропорту без сопровождения, существует услуга Meet&Assist. Человека встретят с табличкой у трапа или входа в зону прилета, сопроводят его на регистрацию, таможенный и пограничный контроль и доведут до выхода на посадку.

Если вы оказались в Домодедове впервые, то вам поможет услуга Fast Track. По ней предполетный досмотр можно пройти по выделенному коридору. Услуга доступна только для пассажиров внутренних линий.

Подробности можно узнать на сайте аэропорта.

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