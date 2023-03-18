Подмосковье 18 марта 2023, 04:54 «Аэрофлот» отметил 100-летний юбилей Минтранс Подмосковья поздравил авиакомпанию «Аэрофлот» с юбилеем Аэрофлот

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Крупнейший национальный перевозчик России и стратегический партнер аэропорта Шереметьево «Аэрофлот» 17 марта отметил 100-летний юбилей. С праздником и успешной работой на протяжении века коллег поздравил Минтранс Подмосковья.

Для пассажиров аэропорта в этот день устроили праздник. В воздушной гавани была концертная программа, обустроена стильная фотозона, показано дефиле ретро униформы с участием действующих стюардесс «Аэрофлота». Кроме того, для пассажиров выступила кавер-группа и прошел розыгрыш призов. Как отметили в «Аэрофлоте», отмечать юбилей авиакомпания намерена целый год, также в ее планах радовать пассажиров аэропорта.

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Обращаясь к сотрудникам и ветеранам «Аэрофлота», гендиректор АО «МАШ» Михаил Василенко назвал важнейшим достижением 100 лет успешной работы авиакомпании.

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«Оно подтверждает верность выбранного „Аэрофлотом“ направления развития и значимость деятельности для реализации ключевых стратегических целей страны: повышения доступности и качества авиаперевозок для населения, развития внутреннего туризма и создания прочных воздушных связей между самыми отдаленными уголками России», — отметил Василенко.

Он также заметил, что ведущий перевозчик России и крупнейший аэропорт на протяжении многих лет — в авангарде авиатранспортной отрасли страны.

«Синергия Аэрофлот-Шереметьево неизменно гарантирует пятизвездочный уровень сервиса, высокую пунктуальность и надежность перевозок», — отметил Василенко.

История развития сотрудничества между «Аэрофлотом» и аэропортом началась 11 августа 1959 года. Тогда Шереметьево обслужил свой первый пассажирский рейс: авиалайнер Ту-104 авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно совершило перелет по маршруту «Ленинград — Москва».