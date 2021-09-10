«Аэрофлот» начнет летать в Пунта-Кану с 1 октября. Продажа билетов уже открыта

«Аэрофлот» будет летать по новому направлению. Пассажиры авиакомпании уже могут купить билеты в Доминикану.

Полеты в Пунта-Кану начнутся с 1 октября. Рейсы SU0156/SU0157 Москва — Пунта-Кана — Москва будут выполняться на самолете Airbus A350-900 три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

Воздушное судно Airbus A350 является самым современным широкофюзеляжным самолетом в парке авиакомпании. В салоне 28 мест бизнес-класса, 24 места комфорт-класса и 264 места эконом-класса.

Салон бизнес-класса отличается уникальным интерьером. В нем установлены кресла, которые превращаются в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство крупнейших перевозчиков предлагают только в первом классе обслуживания. Кресла находятся в индивидуальных кабинах — сьютах. Это позволит пассажиру создать комфортное личное пространство и уединиться.

На борту самолета функционирует современная мультимедийная система, предоставляется услуга «Интернет на борту». Для пассажиров классов эконом и комфорт полет будет удобным благодаря тому, что расстояние между креслами и угол наклона сидений увеличены.

Воздушное судно может похвастаться просторным салоном, пониженным уровнем шума и адаптивным освещением. Все эти моменты помогают создать комфортную обстановку во время перелета.

Пунта-Кана — популярный курорт Доминиканской Республики с песчаными пляжами, удивительно чистым и красивым морем и потрясающими пейзажами. На курорт приезжают и для дайвинга. Подводный мир Пунта-Каны поражает своим разнообразием: коралловыми садами, коридорами и пещерами, затонувшими кораблями. Также отдыхающие любят посещать местные музеи, карнавалы и танцы.