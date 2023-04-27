Подмосковье 27 апреля 2023, 00:30 Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с 29 апреля по 7 мая «Аэроэкспресс»

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Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево будут следовать с Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная с 29 апреля по 7 мая, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Изменения связаны с плановым ремонтом железных дорог.

Отменяется часть рейсов в аэропорт и обратно с 29 по 30 апреля и с 6 по 7 мая, интервалы движения поездов будут увеличены. с 1 по 5 мая аэроэкспрессы от Савеловского вокзала и станции Окружная в терминалы В и С Шереметьево будут следовать каждые 30-40 минут по обычному расписанию. Купить билет на Савеловском вокзале можно в пассажирской зоне или в кассах ЦППК, либо онлайн на сайте или в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

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Также в этот период добраться в аэропорт Шереметьево можно на автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Составы курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону терминалов и с 6:28 до 0:43 обратно. Маршрут проходит по платной трассе без остановок, время поездки — 20 минут.

Некоторые поезда «Аэроэкспресса» с 29 апреля по 7 мая продолжат движение на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД, до аэропорта Шереметьево составы следовать не будут. Это связано с тем, что во время проведения работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры временно не будет движения поездов на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами.

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