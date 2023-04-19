Подмосковье 19 апреля 2023, 00:29 Аэроэкспрессы в Шереметьево 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала «Аэроэкспресс»

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Аэроэкспрессы будут ходить в аэропорт Шереметьево два дня с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге 22 и 23 апреля, сообщили в региональном Минтрансе.

Составы будут курсировать по измененному маршруту каждые 30-40 минут. Билет на них можно будет купить на Савеловском вокзале в пассажирской зоне, в кассах ЦППК или онлайн — на сайте или в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

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Часть поездов продолжит курсировать от Одинцова до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Однако эти составы не поедут в аэропорт.

Также в Шереметьево можно добраться на автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы курсируют каждые 15 минут. График их движения можно узнать на сайте или в приложении компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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