Подмосковье 10 мая 2023, 14:07 Аэроэкспрессы вновь стали отправляться до аэропорта Шереметьево каждые 30 минут «Аэроэкспресс»

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Поезда компании «Аэроэкспресс» следуют в аэропорт Шереметьево и обратно с интервалом в 30 минут с 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пассажиры могут добраться в Шереметьево с 14 станций МЦД-1: Баковка, Одинцово, Немчиновка, Сколково, Рабочий Поселок, Кунцевская, Славянский бульвар, Фили, Тестовская, Белорусская, Окружная, Савеловская, Сетунь и Савеловская. Ранее в ходе работ на железнодорожных путях аэроэкспрессы следовали на участке от Белорусского вокзала до Одинцово с интервалом раз в 70 минут.

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В аэропорт поезда прибывают к терминалам B и С, где на текущий момент обслуживаются все авиарейсы. Добраться до стоек регистрации от платформы пассажиры могут всего за несколько минут по комфортному переходу.

Стоимость стандартного билета на аэроэкспресс составляет 470 рублей, перевозчик рекомендует приобретать проездные документы заранее. Билеты можно оформить онлайн на сайте компании, или в кассах и специальных автоматах на станциях отправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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