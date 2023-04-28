Подмосковье 28 апреля 2023, 01:32 Проезд в вагонах бизнес-класса «Аэроэкспрессов» будет бесплатным для ветеранов ВОВ в начале мая «Аэроэкспресс»

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Компания «Аэроэкспресс» организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса ветеранам Великой Отечественной войны и их сопровождающим на период с 1 по 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Льготными услугами могут воспользоваться участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Также бесплатный проход к поездам будет доступен для одного сопровождающего.

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Оформить билеты можно в кассах «Аэроэкспресса» без очереди Для этого необходимо предъявить подтверждающие документы. Сотрудники компании будут поздравлять ветеранов с Днем Победы и вручать подарки.

Поездки в вагонах стандартного класса поездов «Аэроэкспресс» для ветеранов Великой Отечественной войны являются бесплатными круглогодично. Доступна также услуга сопровождения «Персональный помощник». Она действует на всех направлениях движения поездов и включает в себя встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс», помощь в оформлении проездных документов и содействие при посадке в вагоны и размещении багажа в аэроэкспрессе. «Персональный помощник» для ветеранов предоставляется бесплатно.

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