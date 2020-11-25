«Аэроэкспресс» изменит график движения из-за ремонта путей

Компания «Аэроэкспресс» сообщила, что 28 и 29 ноября поменяется расписание движения поездов на Внуковском направлении. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге.

В субботу, 28 ноября, отменят поезд «Аэроэкспресса» с Киевского вокзала до аэропорта Внуково — в 23:00. В это же время в обратном направлении не отправится и другой состав.

В воскресенье, 29 ноября, с Киевского вокзала во Внуково не поедут поезда в 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 12:00, 18:00 и 19:00. Из аэропорта в Москву в этот день не будет поездов в 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 19:00 и 20:00. Время отправления и прибытия некоторых аэроэкспрессов изменится.

В компании пассажиров попросили заранее смотреть расписание и заблаговременно приезжать в терминалы «Аэроэкспресс».

Актуальную информацию о графике движения поездов можно узнать на сайте «Аэроэкспресса» и в мобильном приложении, в разделе «Расписание». Кроме того, можно позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы). «Аэроэкспресс» принес извинения за неудобства.