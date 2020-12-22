Пассажирам аэроэкспресса в Шереметьево дали скидку для теста на COVID-19

Здесь потребуется указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, серию и номер паспорта. Это займет всего пять минут. Стоимость анализа 1,8 тысячи рублей. Сдать его удобно прямо во время ожидания поезда, чтобы сэкономить время.

Но если пассажир покажет билет на аэроэкспресс, он получит скидку 400 рублей. Она равна стоимости проезда на скоростном поезде. Об этом рассказал коммерческий директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

Для наших пассажиров действует скидка 400 рублей. Они окупят поездку в город, пройдя тестирование в терминале „Аэроэкспресса“ Михаил Графчиков.

Скидка работает в течение семи дней до или после поездки. У лаборатории официальный допуск от Роспотребнадзора для проведения тестов на коронавирус.

Благодаря этому перенести результаты на сайт ведомства очень легко. Это отметил генеральный директор компании «ОрисМед» Владимир Бугров.

Почему мы берем паспортные данные, телефон, почту? Для автоматической загрузки сведений в ЕМИАС. То есть если выявят положительный результат, данные будут в базе Владимир Бугров.

Акция со скидкой в терминале «Аэроэкспресса» продлится до 15 января. А результат придет в течение 12 часов на электронную почту.