Подмосковье 19 июня 2023, 17:31 Аэрацию дорог провели в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья начали проводить аэрацию дорог с 15 июня. В Минтрансе региона отметили, что подобные работы будут проводить регулярно при повышении температуры свыше 30 градусов.

В среднем в работе было задействовано около 350 поливомоечных машин. Аэрация позволяет не только очищать дороги, но и минимизировать вероятность деформации под длительным воздействием солнечных лучей.

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«Ежедневно дорожники Подмосковья проводили аэрацию центральных дорог больше чем в 200 населенных пунктах области, в среднем поливая около пяти тысяч километров дорог», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев обсудили реализацию крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

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