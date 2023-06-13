Эксклюзив 13 июня 2023, 15:19 Адвокаты из Подмосковья отправили УАЗы бойцам спецназа «Ахмат»

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Подмосковные адвокаты по собственной инициативе отправили УАЗы бойцам спецназа «Ахмат». Такие машины более маневренные, чем тяжелая техника. На них будут перевозить раненых, гуманитарную помощь и боеприпасы.

Автомобили отправили адвокаты Денис Шапиро и Ибрагим Хасанов. Теперь машины смогут помогать военнослужащим на территориях ДНР и ЛНР.

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«Мы постоянно поддерживаем контакт с генералом спецназа „Ахмат“ и с ребятами. Спросили, в чем сейчас есть большая необходимость, и было озвучено, что нужны УАЗы. Это стало нашей инициативой — мы приняли самостоятельное решение оказать такую благотворительную помощь», — поделился Денис Шапиро.

Машины передали в зону СВО из Мытищ. Адвокаты приняли решение отправить их бойцам ко Дню России.

«Действительно нам они очень необходимы, потому что это вездеходные автомобили и простые в ремонте. Они очень быстро заканчиваются, к сожалению, потому что ездят не по обычным дорогам. Где-то бывают запредельные скорости, чтобы проскочить опасные участки», — рассказал боец с позывным Варяг.

Помимо такой поддержки, адвокаты помогают и социальным учреждениям.

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