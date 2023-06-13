13 июня 2023, 15:19
Адвокаты из Подмосковья отправили УАЗы бойцам спецназа «Ахмат»
Подмосковные адвокаты по собственной инициативе отправили УАЗы бойцам спецназа «Ахмат». Такие машины более маневренные, чем тяжелая техника. На них будут перевозить раненых, гуманитарную помощь и боеприпасы.
Автомобили отправили адвокаты Денис Шапиро и Ибрагим Хасанов. Теперь машины смогут помогать военнослужащим на территориях ДНР и ЛНР.
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«Мы постоянно поддерживаем контакт с генералом спецназа „Ахмат“ и с ребятами. Спросили, в чем сейчас есть большая необходимость, и было озвучено, что нужны УАЗы. Это стало нашей инициативой — мы приняли самостоятельное решение оказать такую благотворительную помощь», — поделился Денис Шапиро.
Машины передали в зону СВО из Мытищ. Адвокаты приняли решение отправить их бойцам ко Дню России.
«Действительно нам они очень необходимы, потому что это вездеходные автомобили и простые в ремонте. Они очень быстро заканчиваются, к сожалению, потому что ездят не по обычным дорогам. Где-то бывают запредельные скорости, чтобы проскочить опасные участки», — рассказал боец с позывным Варяг.
Помимо такой поддержки, адвокаты помогают и социальным учреждениям.
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Адвокаты
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