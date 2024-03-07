Подмосковье 07 марта 2024, 09:46 Адресное информирование жителей Воскресенска о выборах президента завершится 7 марта Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Адресное информирование избирателей завершится в Воскресенске 7 марта. Члены избирательных комиссий рассказывали жителям округа о сроках, участках и способах голосования на выборах президента России.

Все информаторы одеты в униформу с брендом предстоящего голосования, имеют персональный бейдж и сумку с раздаточными материалами. Они рассказывают жителям о кандидатах, уточняют адрес и телефон избирательного участка.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

«Мы приходим к жителям и оповещаем их о том, что предстоят выборы президента с 15 по 17 марта. Также уточняем, придет избиратель на участок или проголосует из дома. Выборы — это важно и нужно для того, чтобы наше государство процветало, чтобы люди сами делали выбор в пользу своего будущего», — рассказала член избирательной комиссии № 144 Валентина Попова.

Напомним, что поучаствовать в выборах президента России можно на избирательных участках и с помощью системы дистанционного электронного голосования с 15 по 17 марта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».