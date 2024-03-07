07 марта 2024, 09:46
Адресное информирование жителей Воскресенска о выборах президента завершится 7 марта
Адресное информирование избирателей завершится в Воскресенске 7 марта. Члены избирательных комиссий рассказывали жителям округа о сроках, участках и способах голосования на выборах президента России.
Все информаторы одеты в униформу с брендом предстоящего голосования, имеют персональный бейдж и сумку с раздаточными материалами. Они рассказывают жителям о кандидатах, уточняют адрес и телефон избирательного участка.
«Мы приходим к жителям и оповещаем их о том, что предстоят выборы президента с 15 по 17 марта. Также уточняем, придет избиратель на участок или проголосует из дома. Выборы — это важно и нужно для того, чтобы наше государство процветало, чтобы люди сами делали выбор в пользу своего будущего», — рассказала член избирательной комиссии № 144 Валентина Попова.
Напомним, что поучаствовать в выборах президента России можно на избирательных участках и с помощью системы дистанционного электронного голосования с 15 по 17 марта.
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Выборы президента — 2024
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