Подмосковье 07 августа 2023, 11:23 Адресное информирование избирателей о выборах губернатора стартовало в Подмосковье Избирком: стартовало адресное информирование жителей о выборах губернатора Подмосковья Избирательная комиссия Московской области

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В Московской области 7 августа стартовало адресное информирование избирателей о выборах губернатора региона. Члены участковых комиссий начнут ходить по домам и рассказывать жителям о днях и времени голосования, сообщил официальный Telegram-канал избиркома Московской области.

Жителям Подмосковья также сообщат об информационных ресурсах, позволяющих узнать о своем избирательном участке, о возможных формах голосования, и, конечно, о кандидатах на должность губернатора Московской области.

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Подомовой обход будут проводить в два этапа: с 7 по 20 августа и с 25 августа по 6 сентября.

«Во время подомового обхода члены участковых избирательных комиссий региона будут использовать специально разработанный цифровой сервис ЦИК России — „Мобильная УИК“», — уточнили в Мособлизбиркоме.

На предстоящих выборах губернатора Подмосковья жители региона смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Представитель Общественной палаты Московской области Алина Витальева рассказала, что подобный сервис очень удобен и экономит время избирателей.

Губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября.