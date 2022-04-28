Список адресов для проведения Ураза-байрама опубликовали в Подмосковье

Приближается Ураза-байрам, и в Подмосковье подготовили 54 площадки. Этот праздник означает завершение строгого поста в священном месяце Рамадан. Он длится три дня.

Для исповедующих ислам Ураза-байрам — второй по важности праздник после Курбан-байрама. День, на который он выпадает, в национальных республиках объявляется выходным.

Список мест празднования Ураза-байрама в Подмосковье:

1. Ногинск, улица Южная, дом № 35 — мечеть;

2. Старая Купавна, улица 2-я Разина, дом № 62 — молельный дом;

3. Наро-Фоминск, земельный участок по улице Дзержинского, дом №41-41а;

4. Орехово-Зуево, улица Лапина, дом № 28 — мечеть;

5. Солнечногорск, улица Екатерининская, дом № 7 — мечеть;

6. Щелково, улица Советская, дом № 10 — мечеть;

7. Звенигород, В. Посад, улица Новая, дом № 29 — мечеть;

8. Балашиха, улица Парковая, дом № 2 — ледовый дворец;

9. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Новослободская, дом № 15 — Дом культуры «Рассвет»;

10. Коломна, улица Октябрьской революции, дом № 389 м;

11. Мытищи, улица Силикатная, дом № 30а — стадион «Строитель»;

12. Подольск, Домодедовское шоссе, дом № 35а — молельный дом;

13. Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом № 26 — стадион «Весна»;

14. Подольск, микрорайон Львовский, улица Новая, дом № 36 — стадион «Подолье»;

15. Электросталь, улица К. Маркса, дом № 51а;

16. Пушкино, улица Набережная, дом № 8 — Дворец спорта «Пушкино»;

17. Люберцы, поселок Малаховка, Театральный проезд, дом № 1 — «Летний парк»;

18. Люберцы, поселок Томилино, улица Пушкина, парк Сказок;

19. Воскресенск, улица Чапаева, дом № 1 — Дом культуры «Цементник»;

20. Рошаль, улица Ф. Энгельса, дом № 24/8 — молельный дом;

21. Сергиев Посад, улица Долгокукуевская, дом №62а;

22. Сергиево-Посадский округ, Краснозаводск, улица Горького, дом № 2 — молельный дом;

23. Домодедово, микрорайон Востряково, улица 2-я Клубная, дом № 1 — территория исламского культурного центра;

24. Дмитровский округ, Яхрома, улица Песочный тупик, дом № 9а — мечеть;

25. Егорьевск, улица Парижской Коммуны, дом № 1б, помещение 2;

26. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 22 — волейбольный центр;

27. Химки, микрорайон Планерная, владение 1 — Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»;

28. Раменский округ, Вялки, улица Южная, дом № 1 — территория городского кладбища, мечеть на мусульманском участке;

29. Электрогорск, улица Некрасова, дом №34;

30. Клин, Ямуга, дом №22а;

31. Королев, улица Тихонравова, дом № 1 — Дом культуры «Юбилейный»;

32. Волоколамск, Северное шоссе, дом №21;

33. Красногорск, Нахабино, улица 11 Саперов, вблизи дом № 6 — стадион «Нахабино»;

34. Серпухов, улица Калужская, дом №128;

35. Истра, улица Спортивная, дом № 1, микрорайон Полево — Спортивный комплекс «Истра»;

36. Руза, улица Социалистическая, дом № 63 — Спортивная школа «Руза»;

37. Зарайск, улица Советская, дом №74;

38. Ступино, улица Чайковского, владение 3/10 — стадион «Металлург»;

39. Шаховская, деревня Ховань, улица Новая, дом №18;

40. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, дом № 12а — манеж «Мособлпожспаса»;

41. Озеры, улица Луговая, дом № 6 — частная территория;

42. Озеры, улица Коломенская, дом №30а;

43. Котельники, Кузьминский лесопарк — стадион «Здоровье»;

44. Лобня, улица Иванищенко, дом №1а;

45. Кашира, улица Гвардейская — стадион «Энергетик»;

46.Коломна, пр-т Кирова, дом № 4 — спортивная школа «Олимпиец»;

47. Одинцово, Можайское шоссе, дом №109а;

48. Дзержинский, улица Энергетиков, дом № 18, корпус 2;

49. Реутов, автомагистраль Москва — Нижний Новгород, дом №1;

50. Раменский округ, деревня Фоминское, дом № 26;

51. Раменское, улица Красноармейская — территория кладбища;

52. Раменское, улица Гражданская, дом № 47 — Раменский ипподром;

53. Видное, Белокаменное шоссе, дом № 1а — кафе «Виктория»;

54. Фрязино, улица Комсомольская, дом № 19 — Спортивная школа «Олимп».