Андрей Воробьев поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с Международным женским днем. Он отметил, что женщина играет особенную роль в жизни каждого мужчины.

«8 Марта — добрый и весенний праздник. Он связан с прекрасным: женщиной и любовью. И у нас — это не день борьбы за равенство, а день особой чуткости и внимания. Уникальной роли женщины в жизни мужчины. Сегодня мы стараемся быть особенно заботливыми и отзывчивыми», — отметил он.

Воробьев обратил внимание, что женщины играют особую и значимую роль в жизни каждого мужчины.

«Мама или любимая, сестра или дочь — в жизни каждого мужчины женщина играет особую и значимую роль. Мы благодарны вам!» — сказал губернатор.

Глава региона также поблагодарил женщин всех профессий.

«И, конечно, хочу поблагодарить женщин самых разных профессий. Тех, кто спасает жизни, дает образование, помогает людям, добивается успехов на государственной службе и в бизнесе. Мы постараемся радовать вас как можно чаще, чтобы каждый ваш день был теплым, добрым и радостным!» — заключил Воробьев.