Подмосковье 10 февраля 2023, 13:18 Администрациям городских округов Подмосковья напомнили об ответственности за газовую безопасность

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Госжилинспекция Подмосковья провела обучающий вебинар для администраций городских округов. Участники онлайн-встречи обсудили работу в 2022 году. ГЖИ также напомнила об ответственности, лежащей на органах местного самоуправления, за газовую безопасность муниципалитетов.

«Газовая безопасность — это общее дело жителей, управляющих компаний, спецорганизаций и органов местного самоуправления. У каждого своя зона ответственности, и наша задача — разъяснить каждому все пункты этой ответственности», — сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Отмечается, что собственники газифицированной квартиры обязаны меть договор на техобслуживание и ремонт ВКГО, а также пускать сотрудников спецорганизаций для планового техобслуживания. За исполнением обязательств должны следить органы местного самоуправления.

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В 2022 году году в Подмосковье удалось добиться успешного техобслуживания в 57 тысячах газифицированных квартирах, куда прежде не получалось попасть с первого и даже со второго раза. На данный момент в фокусе внимания еще пять тысяч квартир региона, куда необходимо получить доступ.

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