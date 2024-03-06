Подмосковье 06 марта 2024, 21:35 Администрация Жуковского поздравила жен и матерей военнослужащих с 8 Марта Unsplash

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В преддверии Международного женского дня администрация Жуковского от лица губернатора региона поздравила жен и матерей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Женщинам вручили подарки от региональных властей, а также организовали спектакль, подготовленный театром «Стрела».

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров отметил, что администрация поддерживает постоянное взаимодействие с семьями военнослужащих, оказывая помощь по различным вопросам, начиная от жилищно-коммунальных услуг и заканчивая здравоохранением.

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В настоящее время около 200 мужчин из городского округа находятся на службе в зоне спецоперации. Им и их семьям местные власти предоставляют всестороннюю поддержку.

Приглашение на спектакли, посвященные праздникам, стало традицией для семей военнослужащих. В этот раз на сцене была представлена постановка «Лекарь поневоле».

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