06 марта 2024, 21:35
Администрация Жуковского поздравила жен и матерей военнослужащих с 8 Марта
В преддверии Международного женского дня администрация Жуковского от лица губернатора региона поздравила жен и матерей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Женщинам вручили подарки от региональных властей, а также организовали спектакль, подготовленный театром «Стрела».
Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров отметил, что администрация поддерживает постоянное взаимодействие с семьями военнослужащих, оказывая помощь по различным вопросам, начиная от жилищно-коммунальных услуг и заканчивая здравоохранением.
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В настоящее время около 200 мужчин из городского округа находятся на службе в зоне спецоперации. Им и их семьям местные власти предоставляют всестороннюю поддержку.
Приглашение на спектакли, посвященные праздникам, стало традицией для семей военнослужащих. В этот раз на сцене была представлена постановка «Лекарь поневоле».
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Жуковский
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