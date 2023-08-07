Подмосковье 07 августа 2023, 13:24 Администрация Воскресенска взяла под контроль содержание дворов в поселке имени Цюрупы пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Администрации Воскресенска провела обход территорий в поселке имени Цюрупы. По просьбам жителей под контроль взяли вопросы содержания дворов, детских и контейнерных площадок.

По поручению главы городского округа Воскресенск, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексея Малкина специалисты администрации провели обход в поселке имени Цюрупы. С жителями встретились заместители главы Андрей Баранов и Александр Черняев, директор муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» Илья Мартынов и представители ресурсоснабжающих организаций.

Они осмотрели сквер «Аллея славы», где вскоре планируют установить детскую игровую площадку. Также они побывали на Советской улице, где недавно капитально отремонтировали автомобильную дорогу. Все озвученные на встрече с жителями вопросы передали в работу профильным специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».