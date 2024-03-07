07 марта 2024, 10:46
Администрация Воскресенска провела выездную встречу с жителями села Конобеево
Выездной прием администрации Воскресенска прошел в селе Конобеево. Жители обсудили с главой округа Алексеем Малкиным коммунальные вопросы и другие темы.
Участие в работе выездной администрации приняли заместители главы округа и депутаты. Основная масса обращений жителей касалась газификации, водоснабжения, освещения улиц, капитального ремонта амбулатории и жилых домов.
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«Все поступившие в ходе диалога обращения взяты в работу и на контроль. Такой формат позволяет жителям получить ответы быстрее, а некоторые обращения решаются уже во время встречи», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Он также напомнил жителям о предстоящих выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.
«На встрече обсудили послание президента Российской Федерации, особенно тему повышения качества жизни семей», — добавил Алексей Валерьевич.
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Воскресенск
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