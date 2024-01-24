Подмосковье 24 января 2024, 09:12 Администрация Воскресенска поможет решить проблему с подтоплением канализации в селе Юрасово Unsplash

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Жители села Юрасово столкнулись с подтоплением канализации из-за разрушения Белоозерского коллектора. Его отремонтируют, когда частная компания передаст коммуникации на баланс администрации Воскресенска.

По словам местных жителей, причина подтоплений — аварийный коллектор, который не ремонтировался с 1960-х годов. Из-за этого люди столкнулись с рядом серьезных проблем. Так, остро стоит вопрос с питьевой водой: люди бояться за свое здоровье и за здоровье своих детей. Еще стоки размывают дорогу и портят жизнь автомобилистам.

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Череда проблем, которые возникли из-за подтоплений, подтолкнули жителей Юрасово стучаться во все возможные инстанции. Администрация округа в курсе происходящего, и сотрудники «Белоозерского ЖКХ» регулярно проводят мониторинг работы местной канализационно-насосной станции.

«Туда специально выезжала снова комиссия, проверили работу насосной группы. Сейчас установлено два насоса — один постоянно в работе, другой стоит в качестве резервного. И каждый раз, когда мы туда выходим, мы видим, что резервуары канализационно-насосной станции не наполнены. Мы считаем, что все изливы связаны именно с техническим состоянием коллектора», — рассказал заместитель главы городского округа Воскресенск Александр Черняев.

Решить вопрос быстро не удается из-за бюрократической заминки. Аварийный коллектор принадлежит предприятию «ГкНИПАС имени Сафронова». Чтобы провести здесь ремонтные работы, нужно официально передать объект в муниципальную собственность «Белоозерского ЖКХ».

«Далее мы его должны обследовать, потому что по нашей информации он на текущий момент проломленный из-за того, что охранная зона используется как проезжая часть. Достаточно большие затраты на его содержание и его ремонт. Как только мы его получим в муниципальную собственность, планируем обращаться в адрес правительства и просить поддержки в проведении ремонтных работ. И второе принципиальное решение, его нужно прорабатывать дополнительно, о запрете проезда по коллектору, иначе мы так и будем его продавливать постоянно», — отметил Александр Черняев.

Протяженность коллектора чуть более одного километра, однако последствия его ненадлежащего состояния масштабные. Временные рамки решения вопроса о его передаче в муниципалитет зависят только от предприятия «ГкНИПАС имени Сафронова».

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