Подмосковье 18 января 2024, 12:26 Администрация Волоколамска взяла на контроль вопрос с отсутствием воды в поселке Трехмарьино Наталья Котова

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Вопросы жизнеобеспечения поселка Трехмарьино обсудили на встрече с жителями в Волоколамском округе. Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова, курирующие заместители и представители коммунальных служб ответили на все интересующие вопросы населению.

В поселке Трехмарьино расположены насосная станция и водонапорная башня, обеспечивающие население водоснабжением. Из-за технического сбоя на этих объектах в населенном пункте нет воды.

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«Мы направили письмо в Волоколамскую городскую прокуратуру и управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области для восстановления работоспособности ВЗУ. Из внебюджетных источников нашли средства на покупку нового насоса. В ближайшие дни начинаем восстановительные работы», — сообщила Козлова.

На встрече также обсудили вопросы по установке новой площадки ТКО, газификации населенного пункта и другие темы. Чтобы представители власти могли оперативно информитровать жителей поселка о проделанной работе, было принято решение создать общий чат в мессенджере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.

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