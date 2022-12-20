Подмосковье 20 декабря 2022, 08:18 Администрация Солнечногорского округа вышла на уборку последствий снегопада

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Глава округа Константин Михальков и сотрудники администрации Солнечногорска вышли на уборку снега. Расчищали дорожки, откапывали проходы к домам и учреждениям округа, помогая жителям добраться до работы без происшествий.

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Белым покровом были заблокированы двери подъездов и дороги, а на обочинах росли отвалы снега. По словам синоптиков, такого мощного снегопада жители Подмосковья не видели с 1941 года.

«Спецтехника не справляется с таким объемом работы. Поэтому вчера было главой принято решение всем структурным подразделениям администрации городского округа Солнечногорск выйти на очистку снега», — рассказал заместитель директора МКУ «СОЛНСПАС» Александр Сафулин.

Подобный субботник проводят в округе впервые. На него вышло более 400 человек из администрации и управляющих компаний.

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