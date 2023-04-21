Подмосковье 21 апреля 2023, 16:52 Администрация Солнечногорска возьмет под контроль 13 предприятий из числа налоговых должников

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Администрация Солнечногорска провела работу с 13 организациями, которые стали налоговым должниками. Округ возьмет под контроль погашение платежей.

Участие в заседании межведомственной комиссии по вопросам налоговой задолженности приняли представители 13 организаций, общая сумма просроченных налоговых платежей которых — около 155 миллионов рублей.

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«На текущий период времени проведено три комиссии по мобилизации доходов.<…> Хочу отметить, что плановая работа комиссии помогает значительно повысить платежную дисциплину и сократить общую задолженность в консолидированный бюджет региона», — сказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Светлана Калинина.

Администрация провела работу с предприятиями и взяла под контроль график погашения долгов. Благодаря этому порядка 24 миллионов рублей уже вернули в бюджет округа.

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