21 апреля 2023, 16:52
Администрация Солнечногорска возьмет под контроль 13 предприятий из числа налоговых должников
Администрация Солнечногорска провела работу с 13 организациями, которые стали налоговым должниками. Округ возьмет под контроль погашение платежей.
Участие в заседании межведомственной комиссии по вопросам налоговой задолженности приняли представители 13 организаций, общая сумма просроченных налоговых платежей которых — около 155 миллионов рублей.
Реклама
«На текущий период времени проведено три комиссии по мобилизации доходов.<…> Хочу отметить, что плановая работа комиссии помогает значительно повысить платежную дисциплину и сократить общую задолженность в консолидированный бюджет региона», — сказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Светлана Калинина.
Администрация провела работу с предприятиями и взяла под контроль график погашения долгов. Благодаря этому порядка 24 миллионов рублей уже вернули в бюджет округа.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Налоги
Реклама
Реклама