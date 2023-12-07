07 декабря 2023, 14:10
Администрация Солнечногорска провела встречу с родителями детей-инвалидов
Встреча с активистами местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов прошла в администрации Солнечногорска. Участники обсудили создание коррекционных групп в детских садах и открытие секций по адаптивной физкультуре.
Участие в круглом столе приняли глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, городской прокурор Артем Шишов и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.
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Они рассмотрели ряд вопросов, которые касаются адаптации и образования детей-инвалидов, а также медицинской помощи. Руководитель муниципалитета поручил открыть коррекционные группы на базе детских садов и школ, а также рассмотреть возможность создания секций по адаптивной физкультуре.
«Такие круглые столы всегда непростые, потому что у всех этих женщин за плечами годы сложных преодолений. Но все эти трудности не сломили их, а сделали только сильнее и объединили одной общей целью — сделать Солнечногорск самым комфортным для проживания, развития и становления в жизни детей с инвалидностью. И в этом мы им будем помогать», — сказал Константин Михальков.
Напомним, до конца года в детской поликлинике Солнечногорска заработает отделение реабилитации, где дети-инвалиды смогут получить помощь.
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