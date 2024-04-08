Подмосковье 08 апреля 2024, 18:05 Администрация Солнечногорска проконтролирует ремонт кровли дома в Рекинцо Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Администрация Солнечногорска взяла на контроль ремонт кровли дома № 21 в микрорайоне Рекинцо. На встрече представителей администрации округа с управляющей компанией приняли решение в ближайшее время выполнить текущий ремонт.

В этом году поверх трещин и разрывов сделают заплатки и дополнительно заделают швы. Работы по капитальному ремонту перенесены на более ранний срок по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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«Жители квартир, пострадавшие от протечек, получат компенсации. Также управляющая компания примет оперативные меры по текущему ремонту кровли. Отмечу, что по поручению губернатора Подмосковья выполнение капитального ремонта кровли дома № 21 в Рекинцо был сдвинут с более дальних сроков на 2025 год», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Сотрудники управляющей компании наметили план работ — навести порядок в подъездах, разместить на стендах графики уборки, а также провести ремонт входных групп и благоустройство прилегающей территории.

Представители администрации на постоянной основе проводят мониторинг обращений жителей в социальных сетях и на портале «Добродел», а также лично обходят территории.

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