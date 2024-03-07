Подмосковье 07 марта 2024, 17:21 Администрация Солнечногорска поздравила жен и матерей участников СВО с 8 Марта пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева администрация Солнечногорска поздравила женщин участников специальной военной операции с наступающим 8 Марта. В преддверии весеннего праздника семьи бойцов навестили представители администрации муниципалитета и волонтеры.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Родственникам участников спецоперации подарили сладкие подарки и открытки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Константина Михалькова.

Реклама

«Важно продолжать поддерживать и окружать заботой семьи наших сегодняшних героев — участников специальной военной операции. Об этом регулярно говорит наш президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев. От всей души поздравляем жен и матерей с праздником и желаем скорейшего воссоединения их семей», — заявил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В сам праздничный день волонтеры поздравят жительниц городского округа Солнечногорск на набережной озера Сенеж и Советской площади. 8 марта в 12:00 всех гостей округа ждет развлекательная программа у жемчужины Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить меры поддержки семей бойцов спецоперации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».