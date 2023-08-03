Подмосковье 03 августа 2023, 17:10 Администрация Солнечногорска поможет строительной компании воспользоваться льготной арендой земли Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Администрация Солнечногорска провела встречу с представителями бизнес-сообщества округа. Специалисты рассказали руководству компании «Стройком», как воспользоваться мерами поддержки и арендовать землю по льготной ставке за рубль.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Мероприятие прошло в коворкинг-центре «Альянс». Представители администрации совместно с предпринимателями рассмотрели вопросы оформления земельных отношений и обсудили действующие в Подмосковье меры поддержки бизнеса.

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«В этот раз руководители компании „Стройком“ обратились с просьбой о помощи в оформлении земельного участка на территории округа для расширения производства», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Он добавил, что предпринимателям предложили подать заявку для участия в программе «Земля за 1 рубль».

Встречи с бизнесом проходят в Солнечногорске каждый вторник в 16:00. Записаться для участия можно по телефону: 8 (926) 457-00-96 или по электронной почте: mybusiness_solnechnogorsk@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион ищет индивидуальный подход к каждому предпринимателю.

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