Подмосковье 07 февраля 2023, 11:14 Администрация Солнечногорска поможет привести в порядок засорившуюся ливневку в СНТ «Калина»

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Несколько лет подряд владельцы участков в СНТ «Калина» борются с подтоплениями домов. На помощь жителям пришла администрация городского округа Солнечногорск, взявшая на контроль работы про прочистке засорившейся ливневой канализации.

Садовое товарищество «Калина» частично ушло под воду весной 2021 года. Тогда спасатели и муниципальные службы за несколько суток откачали 400 кубов воды. К нынешней весне готовятся заранее и общими усилиями. На встречу с жителями приехали сотрудники администрации.

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«Проговорили все меры, которые летом были проведены администрацией совместно с жителями СНТ. Там была заменена труба под дорогой, наметили мероприятия на весенне-летний период по расчистке лесной прилегающей территории, чтобы воде было легче уходить», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Константин Русов.

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По закону внутренние вопросы члены садового товарищества решают самостоятельно, администрация эту территорию не обслуживает. Но председатель СНТ «Калина» Владимир Костенко инициативу в решении проблемы не проявляет.

По его словам, участок трубы в ливневке заменили, но илососом ее не прочистили, потому что деньги закончились. Остальные члены товарищества с этим не согласны. По их подсчетам, средств должно было хватить на больший объем работ.

Пока разбирательства с председателем продолжаются, администрация округа взяла ситуацию в товариществе под свой контроль. Чиновники решили в ближайшую неделю сделать обход территории, чтобы обследовать ливневую канализацию и предотвратить возможный водный коллапс.

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