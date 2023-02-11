Подмосковье 11 февраля 2023, 17:52 Администрация Солнечногорска поможет предприятию в парке Есипово с транспортом и кадрами

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Компания «СофтЭксперт» в индустриальном парке Есипово производит уникальные изделия для силовых структур и крупных корпораций. Однако предприятию не хватает сотрудников. Новые кадры не хотят здесь работать из-за проблем с транспортной доступностью.

Организация поставляет изделия для Минобороны, «Росатома», ФСБ, МВД, таможни и системы Здравоохранения. При этом коллектив небольшой — всего 18 человек. Однако для развития предприятия штат нужно укомплектовать до 50.

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«На сегодняшний день на рынке есть нехватка квалифицированных кадров — это раз. Тем не менее, и Солнечногорск, и Клин, и Зеленоград имеют кадровый потенциал», — заявила гендиректор компании Надежда Решетова.

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Руководитель предприятия рассказала администрации Солнечногорска о нехватке кадров. По ее словам, производство переехало из Москвы два года назад и готово расширяться. Однако картину портит транспортная доступность предприятия.

«В этом году уже совместно с минтранспорта принято решение, что будет запущен маршрут, который обеспечит всем сотрудникам доступ на свои рабочие места. Транспорт будет ходить от ж/д станции Подсолнечная с заездом в Ложки», — сообщил замглавы округа Кирилл Типографщик.

С поиском специалистов администрация Солнечногорска также пообещала помочь. Сейчас в компании не хватает конструкторов, программистов, монтажников. Объявления о вакансиях скоро появятся в МФЦ, учреждениях культуры и здравоохранения округа.

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