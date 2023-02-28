Подмосковье 28 февраля 2023, 17:11 Администрация Солнечногорска помогла семьям бойцов СВО с заменой батарей и покупкой дров

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Администрация Солнечногорска помогла двум семьям бойцов СВО с заменой батарей в квартире и покупкой дров для отопления частного дома. Получить адресную помощь в округе могут как члены семей мобилизованных, так и сами участники СВО через представителей благотворительных фондов.

Солнечногорские коммунальщики пришли на помощь Анне, жене бойца СВО. По поручению главы округа в квартире бесплатно заменили три радиатора на биметаллические. Об этом попросил муж Анны, который сейчас защищает страну. Уже полгода он участвует в СВО.

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«За многие годы наши радиаторы отопления забиваются. Грязь оседает, оседает каждый год. Тепло все меньше и меньше поступает в квартиру, и, соответственно, они совсем прекращают быть теплыми», — пояснила начальник ООО «ЖЭК „Пешки“» Ирина Кокова.

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Во время отсутствия мужа женщина вынуждена справляться сама с трехлетней дочкой и бытовыми вопросами, но власти их семье регулярно помогают.

«Мне заменяли газовый шланг, сейчас замена батарей происходит, потому что дома холодно зимой, гуманитарную помощь привозили. Ребенка нашего глава поздравлял с Новым годом, привозил подарок», — рассказала Анна.

Была исполнена и еще одна просьба от другого участника СВО — покупка дров для семьи. На днях Екатерине, жене мобилизованного, в частный дом в Березках доставили около трех кубометров твердого топлива.

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