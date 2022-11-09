Администрация Солнечногорска передала гуманитарную помощь семье мобилизованного | 360°

09 ноября 2022, 15:56
Администрация Солнечногорска передала гуманитарную помощь семье мобилизованного
Алексей из Солнечногорска был мобилизован, дома у него осталась жена, дочь и домашние питомцы. Мужчина был единственный добытчиком в семье, поэтому после его отъезда возникли сложности. Администрация округа не осталась в стороне и помогла супруге военнослужащего - им передали продукты, дрова, зимнюю обувь и другие подарки.
Оксана рассказала, что сейчас не готова выйти на работу — некому будет присматривать за маленькой дочкой, которую каждый день нужно сопровождать в школу.
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В быту также возникли трудности — семья живет в частном доме и только за отопление платит около 15 тысяч рублей в месяц. Деньги нужны и на еду, одежду и предметы гигиены.
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Карта, на которую пришла выплата мобилизованным, осталась у Алексея — он не успел передать ее жене. Помочь семье решила администрация Солнечногорска — узнав о проблеме, им сразу привезли партию дров, продукты и подарки для ребенка.
Среди продуктового набора самое необходимое — крупы, масло. Сахар, тушенка. Девочке подарили зимние сапоги и сертификат на покупку верхней одежды. Связь с семьей поддерживают ежедневно.
Замглавы администрации округа Константин Русов рассказал, что за помощью уже обратилось свыше 250 родственников военнослужащих. С каждым из них пообщались и попытались помочь.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье.
Солнечногорск
Частичная мобилизация в РФ
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