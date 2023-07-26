Подмосковье 26 июля 2023, 13:44 Администрация Солнечногорска окажет помощь жильцам сгоревшего от удара молнии дома Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Сотрудники администрации городского округа Солнечногорск встретились с жителями сгоревшего от удара молнии дома на улице 3-я Урицкого. В ходе встречи определили меры поддержки и помощи пострадавшим.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

По итогам встречи, которую провел первый заместитель главы администрации Артем Попов, погорельцам предоставят материальную помощь. В ближайшее время муниципалитет окажет содействие в разборе завалов, вывозе мусора и расчистке территории частного дома.

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«Со стороны администрации окажем всю возможную помощь и поддержку. В таких чрезвычайных ситуациях очень важно быть рядом, дать понять, что люди не останутся один на один с бедой. Сейчас профильные службы муниципалитета прорабатывают вопрос предоставления семьям жилья из маневренного фонда. Остаемся с семьями на связи», — подчеркнул Артем Попов.

Пожар в частном доме на улице 3-я Урицкого случился в выходные. Возгорание началось после попадания в дом молнии. Площадь пожара составила более 130 квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил коммунальные службы усилить работу на время непогоды.

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