Подмосковье 10 июля 2023, 16:15 Администрация Солнечногорска поддержит расширение питомника «Русроза»

Читать 360tv в

Более двухсот тысяч саженцев роз выращивают в самом большом питомнике в Солнечногорске. Администрация округа поможет «Русрозе» с расширением и получением областных мер поддержки.

Питомник «Русроза» находится в деревне Якиманское. На площади 32 гектара представлено более 4,5 тысячи сортов роз, свыше 700 сортов декоративных деревьев и кустарников, пять тысяч сортов многолетних растений, более 700 сортов плодовых и ягодных культур. Там выращивают исторические розы XV-XVII веков и старые сорта Никитского ботанического сада.

Реклама

Кроме того, более 10 лет там работает «Школа розоводов», ученики которой получают сертификаты о пройденном обучении. Питомник проводит однодневные мастер-классы по выращиванию роз: укрытию, обрезке и дизайну.

Заместитель главы администрации Солнечногорска Кирилл Типографщик познакомился с руководством питомника.

«С генеральным директором предприятия обговорили проблемные вопросы, которые существуют у компании с энергоснабжением, расширением предприятия, а также о помощи по переводу земельных участков, помощи с грантами и субсидиями, которые предоставляет правительство Московской области. Для расширения производства и строительства требуется порядка 200 миллионов рублей. Совместно с министерством проработаем этот вопрос и постараемся помочь предприятию», — сказал Кирилл Типографщик.

Оборот питомника — более 100 миллионов рублей в год. «Русроза» является самым крупным поставщиком парка Горького, ВДНХ, Кремлевского парка, Нижегородского кремля и парка «Ривьера» в Сочи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».