Подмосковье 03 апреля 2024, 18:05 Жителям Шатуры напомнили о хранящейся в краеведческом музее старинной книге Пресс-служба администрации города или района

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Книга «Апостол» старше 200 лет хранится в Шатурском краеведческом музее. Редкий фолиант учреждению передал священник Шатурского благочиния.

Как рассказали в администрации округа, экспонат требует бережного хранения и реставрации. Несмотря на свой почетный возраст, книга хорошо сохранилась.

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«„Апостол“ — книга для церковных служб — стала первым печатным изданием в России. Именно с нее 460 лет назад, в 1564 году, началось книгопечатание в нашей стране. Работа над изданием длилась почти год», — пояснили в ведомстве.

Хранящийся в музее экземпляр в точности повторяет первое издание «Апостола».

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