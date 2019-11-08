Тепло для жителей Тучкова: администрация решила конфликт жителей с зарвавшейся УК

В поселке Тучково возобновили подачу тепла в жилые дома. Ранее местная управляющая компания отказалась включать в них отопление. Потеплело же в квартирах только после вмешательства властей Рузского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Управляющая компания «ЗИП» отказалась отапливать дома жильцов по улице Школьной в поселке Тучково. Но деньги за услуги продолжала требовать в полном объеме. Дома по улице Школьной управляющая компания «ЗИП» стала обслуживать два года назад.

В 2018 году коммунальщики отапливали квартиры резиновыми покрышками. Так как котельная расположена в подвальном помещении одного из домов, гарь проникала в квартиры.

В этом году управляющая компания и вовсе отказалась запускать отопление. Руководство ООО «ЗИП» аргументировало свои действия тем, что котел и трубы, дающие тепло в дома, находятся в аварийном состоянии и запуск отопления может угрожать жизни и здоровью проживающих там людей. При этом отказаться от обслуживания домов по улице Школьной коммерсанты решили не весной и не летом, а именно перед началом отопительного сезона.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

В абсурдную ситуацию вмешалась администрация Рузского городского округа совместно с ресурсоснабжающей организацией «Жилсервис». Сейчас в домах отопление запущено и решаются формальные вопросы: оплата, тарифы, работа кочегаров. Увидев, до какого плачевного состояния управляющая компания довела котельную за два года своей работы, АО «Жилсервис» совместно с администрацией своими силами отремонтировало угольную котельную, заменило насос.

Препятствий для запуска отопления в домах по улице Школьной нет. ООО «ЗИП» может разорвать свои отношения с жильцами дома только на основании суда — такого решения пока нет.

Заместитель главы Рузского округа Мария Новикова заявила, что приняв во внимание то, что на улице уже наблюдается минусовая температура, администрация округа совместно с АО «Жилсервис» самостоятельно изыскала возможность по доставке печного топлива (угля) для запуска отопления в домах по улице Школьной в Тучково. «Мы не можем допустить, чтобы люди проживали в холодных квартирах», — подчеркнула Мария Новикова.

Замглавы муниципального образования организовала встречу с жильцами брошенного управляющей компанией дома, на которую пришли представители администрации округа, руководитель ресурсоснабжающей компании «Жилсервис» и сами жители. Но директор управляющей компании ООО «ЗИП» Зоя Пичугина не сочла нужным явиться, хотя, конечно, была приглашена.

Жительница дома № 1 по улице Школьная Елена Сорокина уверена, что управляющая компания «ЗИП» развалила котельную: «Они топили не углем, хотя уголь выделяли, а топили, на самом деле, деревьями и резиновыми колесами. Дотопили до того, что в подъезде на стенах просто была гарь».

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Выяснилось, что ООО «ЗИП» не только не предоставляло коммунальные услуги должным образом, но и регулярно присылало платежки на 7-10 тысяч рублей, в том числе и скончавшемуся жильцу квартиры № 1. В почтовом ящике этой квартиры даже находилось исковое заявление от ООО «ЗИП» в адрес умершего более двух лет назад мужчины с требованием взыскать с него задолженность по коммунальным услугам. При этом исковое заявление датировано 2019 годом.

По словам местной жительницы Веры Александровой, квитанции на оплану «ЗИП» присылала регулярно, и люди исправно платили. «А теперь, перед холодами, они нас просто бросили тут замерзать! Спасибо, что хоть администрация сейчас пришла нам на помощь», — сказала Вера Александрова.

Заместитель главы Рузского округа Мария Новикова предложила жителям напрямую заключить договор с ресурсоснабжающей организацией и платить за коммунальные услуги по факту, без каких-либо посредников. Жители единогласно согласились: холода уже наступают, а тариф «Жилсервиса» выгодно отличается от тарифов ООО «ЗИП».

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Сейчас в домах по улице Школьная в Тучкове уже потеплело. «Жилсервис» начнет начислять плату за отопление со дня фактического его включения.

Надзорные органы проведут проверку ООО «ЗИП» по факту отказа выполнять свои обязательства по запуску отопления в обслуживаемых УК домах. После проверки будет принято решение о мерах по привлечению к ответственности в отношении руководства компании.