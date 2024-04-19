Подмосковье 19 апреля 2024, 10:18 Администрация Пушкино провела встречу с жителями в Лесном Unsplash

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Выездной прием администрации городского округа Пушкинский прошел в поселке Лесной. Около 30 жителей смогли задать свои вопросы по благоустройству, ЖКХ, транспортной доступности и другие.

Формат выездной администрации — это удобный способ общения жителей и представителей власти. На каждую такую встречу приезжает целая команда специалистов: профильные заместители главы округа, руководители управлений и отделов.

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В этот раз специалисты приняли более 30 человек. Разобрали темы ЖКХ, благоустройства территорий, транспортной доступности, земельно-имущественных отношений. Курирующие заместители, представители «Единой России» и депутатского корпуса дали разъяснения по всем обращениям.

«Тот формат, который предложен нашим губернатором для общения с населением „выездные администрации“, действительно эффективный. Он на сегодняшний момент имеет положительный отклик среди жителей нашего городского округа. И сегодня мы на собственном примере могли убедиться о том, что это актуально», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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