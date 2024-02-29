Подмосковье 29 февраля 2024, 14:33 Администрация проведет встречу с жителями поселка ВНИИССОК 1 марта Медиасток.рф

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Выездной прием администрации Одинцовского округа пройдет в поселке ВНИИССОК 1 марта. На вопросы жителей ответят депутаты, сотрудники местных служб и глава муниципалитета Андрей Иванов.

Участие в мероприятии примут первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители Муниципального центра управления регионом и депутаты партии «Единая Россия». После основной части жители поселка смогут обсудить важные вопросы с главой Одинцовского городского округа.

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Встреча пройдет с 15:00 до 16:15 в Федеральном научном центре овощеводства по адресу: поселок ВНИИССОК, улица Селекционная, дом № 14.

График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа в разделе МСУ по ссылке.

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