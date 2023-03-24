Подмосковье 24 марта 2023, 09:21 Администрация поможет сохранить детский сад в 5-м микрорайоне в Одинцове после изменений условий аренды

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Детский сад «Олененок» в Одинцове оповестил родителей 130 воспитанников о том, что из-за изменений условий аренды он будет закрыт с 1 апреля. К урегулированию этой ситуации подключилась администрация Одинцова, связавшаяся с собственником здания и пообещавшая жителям сохранить детский сад при любых условиях.

Больше всего решением руководства частного детского учреждения недовольны родители, ведь всего за две недели трудно найти замену.

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«Определить ребенка куда-то невозможно, потому что все сады забиты на годы вперед. Плюс этот сад имеет государственную лицензию и многие сюда ходили, допустим, по материнскому капиталу или по субсидии. Кто-то отказался от места в саду, которое он <…> ждал несколько лет, чтобы ходить в этот сад», — рассказал местный житель Артем Боровик.

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Дело в том, что в феврале сменился собственник здания и участка. Предыдущий был признан банкротом, его имущество продали с торгов. По словам директора детского сада, новый владелец решил изменить условия аренды.

«Ввиду того, что неприемлемые условия были озвучены, я отправила родителям уведомление, что мы с 31 марта закрываемся. Подписать договор и условия договора, которые мне не обозначены, я даже не имею права», — сказала директор дошкольного центра «Олененок» Алла Ямпольская.

Однако старый договор аренды подписан до 30 сентября 2023 года и еще полгода имеет полную юридическую силу. Это значит, что условия и расценки на аренду помещения сохраняются. Расторгнуть его может лишь сам директор детского сада.

Администрация Одинцовского городского округа следит за ситуацией и уже связалась с новым собственником. Он заверил, что намерен продолжать использовать все помещения исключительно под цели дошкольной образовательной деятельности.

«Администрация округа приложит все усилия для того, чтобы там был <…> этот же частный детский садик или новый, если „Олененок“ не договорится с собственником. Или же в конце концов мы продумаем мероприятия, чтобы это был вообще муниципальный сад», — рассказал заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.

Даже если арендодатель не сможет договориться с руководством «Олененка», помещение все равно будет сдаваться под детский сад. Это обусловлено договором аренды и генпланом.

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