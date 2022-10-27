Администрация Орехово-Зуева поможет пострадавшей от жестокого обращения 6-летней девочке | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 09:30 Администрация Орехово-Зуева поможет пострадавшей от жестокого обращения 6-летней девочке

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Девочке, потерпевшей жестокое обращение в семье, помогут восстановить здоровье. Специалисты займутся ее развитием и воспитанием, а администрация Орехово-Зуева будет держать ситуацию на контроле.

Мать и тетя издевались нам шестилетней девочкой в Орехово-Зуеве. К следователям попала видеозапись, на которой женщины бросают ребенка на кровать и таскают за волосы на глазах у старшего брата. Девочку и ее брата передали в специальное учреждение и поставили на предварительную опеку бабушки.

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Видеоролик с издевательствами над ребенком вызвал большой резонанс в социальных сетях. Администрация и правоохранительных органы отреагировали оперативно — теперь оба ребенка находятся в безопасности. Их посетила первая замглавы округа Ирина Кузнецова. Она и глава округа Руслан Заголовацкий будут держать ситуацию на контроле.

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«Дети в хорошем настроении. Сейчас будем заниматься их развитием, их воспитанием, конечно же, поправим их здоровье и у малышей все будет замечательно», — сказала она.

Ирина Кузнецова добавила, что с девочкой лично пообщалась уполномоченная по защите прав детей Ксения Владимировна Мишонова. Она удостоверилась, что у ребенка все хорошо.

Ранее семья не попадала в поле зрения органов профилактики. Видеоролик снял отец детей, который в момент происходящего был на работе. Сейчас девочка находится под предварительной опекой бабушки, а на женщин завели уголовное дело за жестокое обращение с детьми.