Подмосковье 21 февраля 2024, 13:03 Администрация Одинцовского округа проведет выездной прием жителей в Звенигороде 27 февраля Медиасток.рф

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Выездной прием администрации Одинцовского округа пройдет в Звенигороде 27 февраля. Депутаты и специалисты городских служб помогут жителям решить все вопросы.

Встреча с жителями пройдет в Доме детского творчества в Звенигороде по адресу: улица Некрасова, дом № 8. На вопросы горожан ответят первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители Муниципального центра управления регионом, а также депутаты округа от партии «Единая Россия».

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График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа. Ознакомиться с ним можно в разделе «Местное самоуправление» по ссылке.

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