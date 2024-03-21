Подмосковье 21 марта 2024, 17:07 Администрация Одинцова проведет прием жителей в поселке Новоивановском 26 марта Unsplash

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Руководство администрации Одинцовского городского округа встретится с жителями Новопетровкого поселка 26 марта. Участники встречи смогут задать властям вопросы по темам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и другим.

Пообщаться с жителями приедут сотрудники муниципального центра управления регионом, первый заместитель и заместители главы администрации, а также местные депутаты «Единой России».

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Прием населения пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 2, муниципальное автономное учреждение культуры и спорта «МаксимуМ».

Ознакомиться с расписанием приема жители Одинцова могут на портале администрации городского округа заранее. Найти график можно в разделе «Местное самоуправление».

Ранее заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Коротаев рассказал о ходе утепления фасада пятиэтажки в деревне Акулово Одинцовского городского округа. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в этом году более четырех тысяч домов региона ждет капитальный ремонт.

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