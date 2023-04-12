Подмосковье 12 апреля 2023, 11:21 Администрация Наро-Фоминска взяла под контроль ремонт дорог в деревне Веселево

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Администрация Наро-Фоминска провела выездной прием жителей в деревне Веселево. Одним из главных вопросов на повестке стал ремонт дорог.

Жителей деревни интересовали вопросы, которые касались реконструкции общественной бани, ремонта детской площадки, водоснабжения и газификации. Все эти задачи представители администрации взяли под контроль и обозначили вероятные сроки их решения.

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Ключевой темой стал ремонт дорог. Так, жительница деревни Елена Долбикова попросила привести в порядок внутриквартальную дорогу от дома № 1 до детского сада.

«Будем прорабатывать и решать вопрос по дорожной сети. В деревне Веселево она находится в крайне неудовлетворительном состоянии. <…> Поэтому будем отдельно выделять средства на ямочный ремонт», — рассказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Выездные заседания администрации проходят в округе регулярно. Это позволяет быстро решать вопросы жителей удаленных деревень.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность решения проблем жителей через общение. Особое внимание уделяют замечаниям, которые помогают развивать регион по разным направлениям.

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