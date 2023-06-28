Подмосковье 28 июня 2023, 12:29 Администрация Наро-Фоминска проверила качество услуг МФЦ в Апрелевке

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Сотрудники администрации Наро-Фоминска проверили обособленные подразделения МФЦ в Апрелевке, чтобы убедиться в качестве предоставляемых услуг. Никаких нарушений не выявили.

По словам заместителя главы администрации Наро-Фоминского городского округа Елены Кузнецовой, МФЦ проверяют минимум раз в квартал. При этом ведется ежедневное онлайн-видеонаблюдение.

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В Апрелевке работают два подразделения МФЦ — в торговых центрах «Апрель» и «Мелодия». Удобная транспортная доступность позволяет пользоваться их услугами не только местным жителям, но и населению близлежащих районов.

«Персонал знает свое дело, всегда объясняет, что можно, что нельзя, каких документов не хватает. Также на своих Telegram-каналах мы размещаем и будем размещать информацию от МФЦ, чтобы наиболее полно и оперативно доносить ее до наших граждан», — рассказал заместитель начальника территориального управления Апрелевка Виталий Орлов.

Многие еще помнят, сколько инстанций требовалось обойти, прежде чем получить какой-либо документ или справку. Теперь можно многое сделать в одном окне МФЦ.

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