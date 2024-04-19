Подмосковье 19 апреля 2024, 09:09 Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями поселка Новая Ольховка Выездной прием жителей прошел в Новой Ольховке Телеканал «360»

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Очередную встречу главы Наро-Фоминского городского округа и его заместителей с жителями провели в поселке Новая Ольховка. В местный Дом культуры на очный прием жители пришли с вопросами по благоустройству инфраструктуры, ремонту дорог и домов и многими другими.

Самые популярные темы коснулись сферы благоустройства и ЖКХ, транспортной доступности, социальной сферы, здравоохранения и дорожных работ.

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Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков рассказал, что муниципалитет обратится в Фонд капитального ремонта, чтобы подвинуть сроки обновления домов в поселке на более ранний период. А чтобы предотвратить протечки, управляющим компаниям поручили отремонтировать кровли. Также в поселке проведут текущий ремонт дорог.

«На самом деле сегодня достаточно активный прием. Жители обозначили вопросы, требующие особого внимания: ремонт кровель, общественный транспорт, благоустройство, ремонт дорог. Все пожелания учтены, все просьбы услышаны», — сказала начальник территориального управления Атепцево администрации Наро-Фоминского городского округа Ирина Волошина.

Часть вопросов решили оперативно — сразу в зале приема. В этом помогли приглашенные представители жилищно-коммунальных, дорожно-эксплуатационных и других ведомств.

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