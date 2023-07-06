Подмосковье 06 июля 2023, 09:29 Администрация Мытищ взяла под контроль работу асфальтового завода по просьбе жителей

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Жители деревни Беляниново пожаловались на запах асфальта и пыль от большегрузов. Администрация Мытищ урегулировала эти вопросы с руководством асфальтового завода, обслуживающего строящуюся трассу Виноградово — Болтино — Тарасовка.

Специалисты управления экологии администрации городского округа Мытищи провели встречу жителей деревни Беляниново с руководителями строительства и самого завода. Кроме непосредственно тяжелого запаха, жителей волнует и высокий трафик движения большегрузного транспорта, поднимающего и разгоняющего пыль на дорогах.

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«Что касается самого предприятия, то по санитарно-защитной зоне здесь все нормы соблюдаются. Как пояснил представитель строительства, асфальтовый завод расположен на этой территории только на время строительства трассы. Мы сейчас находимся в непосредственной близости от него, идут работы полного цикла, запаха асфальта не наблюдается. Как нам пояснили, основной неприятный запах связан с проведением работ по укладке асфальта непосредственно на дороге», — рассказал заместитель директора управления экологии администрации Мытищ Алексей Королев.

Также на встрече договорились о проведении ежедневных поливочных работ по маршруту движения большегрузов и ограничении скорости их движения, чтобы решить вопрос с пылью.

«Очень надеемся, что проблемы эти временные и все вопросы удастся оперативно решить. Будем следить за ситуацией вместе с руководством муниципалитета», — отметил староста деревни Беляниново Алексей Кример.

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