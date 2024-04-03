Подмосковье 03 апреля 2024, 15:52 Администрация Мытищ усилила контроль за вывозом мусора пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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С первого апреля на территории Подмосковья стартовал месяц месяц чистоты и благоустройства. Работники администрации округа активно осуществляют осмотр территорий.

В ходе проверок управляющим компаниям и муниципальным службам поручили убрать мусор, сухие ветки и остатки снега до 15 апреля. Особое внимание уделяется состоянию территорий возле торговых точек, включая фасады и наличие граффити.

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Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила в своем Telegram-канале, что свои замечания по уборке территорий можно передавать специалистам штаба по содержанию ежедневно.

Напомним, что на 27 апреля запланировано проведение субботника в городском округе Мытищи, к участию приглашаются все желающие.

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